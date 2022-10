25 hechtingen en 2 scheve tanden voor Gennepse voetballer Kizir na botsing

GENNEP - 25 hechtingen in zijn lip, kin en binnenkant van de mond. Eén tand eruit en twee die naar achteren stonden. De Gennepse Gemert-speler Safa Kizir (26) kwam afgelopen zondag hard in botsing met OJC Rosmalen-doelman Joris van Gerwen.

Kizir, die afgelopen zomer overkwam van de Wijchense vierdedivisionist AWC, weet niet precies wat er gebeurde.



,,Wel herinner ik me dat het bloed uit mijn mond gutste. Ik voelde dat mijn tanden scheef stonden, maar pas in de auto op weg naar het ziekenhuis kwam ik erachter dat er een tand uit was”, zegt de aanvaller.

,,Ik ben zes uur in het ziekenhuis geweest. In het Maasziekenhuis in Boxmeer werd ik naar het Radboudumc doorverwezen. Daar is een scan van mijn kaak gemaakt. Gelukkig is die niet gebroken.”

Drinken met een rietje

Zijn kaak én kin zijn wel flink gekneusd. ,,Praten doet pijn. Het is nu wachten totdat de zwelling weg is en hopen dat het goedkomt met mijn onderste twee voortanden. Die staan vast met een spalkje, dat moet zes weken zo blijven. Hopelijk blijven de zenuwen eromheen leven.



Omdat ik met mijn voortanden nergens in mag bijten, is eten vervelend. Ik neem nu vooral zachte dingen, vla en kwark bijvoorbeeld, en ik drink alles met een rietje. Volgende week moet ik terug naar het ziekenhuis om mijn hechtingen te laten checken.”

Pechstart

Zo kent Kizir een pechstart bij Gemert. De vleugelspits die jaren speelde voor AWC en ervoor actief was bij Vitesse’08 moest de eerste vijf wedstrijden van het voetbalseizoen laten schieten vanwege een hamstringblessure.



Twee weken voor OJC-uit maakte de aanvaller zijn debuut. Afgelopen zondag stond hij voor het eerst in de basis in de derde divisie. ,,Het seizoen is tot nu toe ellende. Ik keek er zo naar uit. Naar een nieuwe club, een nieuwe start. Ik heb er geen woorden voor. En laat ik eerlijk zijn: ik vind het mentaal enorm zwaar.”

