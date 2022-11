Aanval van MHV hapert, ploeg gaat onderuit

Al na acht minuten greep coach Lara Gommans in. ,,We stonden met 2-7 achter, dus ik moest vroeg een time-out aanvragen. In de dekking hadden we het daarna wel goed voor elkaar.”

Dit seizoen is de Millse formatie vaak aanvallend succesvol, nu haperde het. ,,Onze snelle tegenaanval kwam er niet uit’’, mopperde Gommans. ,,Het eerste doelpunt uit een break-out scoorden we pas twee minuten voor tijd. We hadden ook best veel last van het fysiek harde spel van Kwiek.”

De 31-jarige coach probeerde na de 10-11 ruststand van alles om haar team gevaarlijk te laten zijn. De wissels konden de wedstrijd ook niet kantelen. ,,Er is weinig ervaring in dit jonge team. Dat is niet erg, het hoort allemaal bij het leerproces. Maar het is frustrerend als je weet dat de ploeg veel beter kan.” Door de nederlaag zakte MHV naar de zesde plaats.