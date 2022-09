Aanvallende creativiteit laat handbalsters MHV in de steek: ploeg net te laat op dreef

MHV-coach Lara Gommans wist waar het aan schortte bij haar ploeg. ,,E&O is een ploeg waar we normaal gesproken lekker tegen kunnen handballen. Dat team speelt ook snel spel en dat ligt ons. Helaas kwamen we te makkelijk op achterstand en raakten we de aansluiting kwijt. Het was te individualistisch, het was meer handballen op eilandjes, ieder voor zich. Er was geen creativiteit in aanvallend opzicht.“

Goede dekking

De coach uit Beek en Donk was wel positief over de dekking. ,,22 tegendoelpunten incasseren is best prima. In de laatste twintig minuten heb ik Janna van Bokhoven laten keepen. Ze komt net terug van een blessure, maar toe zij op doel stond begon het beter te lopen. Soms moet je wat forceren en met Janna erbij kwam het zelfvertrouwen terug. We stonden ruim achter en liepen in tot op twee doelpunten. De wedstrijd had eigenlijk nog wat langer moeten duren.”

Gommans merkte op dat eenzelfde fenomeen zich ook al in de eerste uitwedstrijd had voorgedaan tegen SEW. ,,Ik hoop niet dat het een soort uitwedstrijdsyndroom wordt. Dat we pas lekker gaan handballen als het te laat is. Tegen SEW kwamen we ook sterk terug en nu weer in Emmen.” Na drie wedstrijden en twee punten staat MHV - net als vier andere ploegen - op de elfde plaats.