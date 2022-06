Achates wacht eerste nacompetitie in tijden: ‘Ik moest opzoeken waar Vlierden lag’

Koppes kijkt dan ook uit naar het bezoek van SPV uit Vlierden donderdagavond. Inzet in Ottersum is een plek in de finale van de play-offs voor een ticket naar de derde klasse, die zondag gespeeld zal worden. ,,Ik heb weleens nacompetitie gevoetbald, maar dat was telkens tegen degradatie. Wat wil je ook? Toen ik als jonge speler aansloot, speelde Achates nog in de tweede klasse”, zegt de teammanager uit Ven-Zelderheide. ,,Volgens mij zijn we sindsdien nooit bovenin geëindigd.”