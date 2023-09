Activia actief in België: ‘We hebben nog een lange weg te gaan’

Zondag walste het team van coach Michael Beugelsdijk over Leuven (ook actief op het hoogste niveau) heen (0-3) en was de Nederlandse eredivisionist Voltena met 2-1 te sterk.

,,We hebben nog een lange weg te gaan, maar ik ben heel positief over het spel”, zei Beugelsdijk. ,,Blokkerend en verdedigend gaat het echt heel goed. We moeten wel zorgen dat we makkelijker en sneller gaan scoren, daar zit voor ons de winst. We hebben meer hoogte en meer kracht nodig, maar daar werken we hard aan.”