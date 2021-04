Autocoureur Thijmen Nabuurs al naar huis zonder één ronde te rijden

‘Limburgse derby’ prooi voor volleybal­sters FAST

20 maart MEIJEL - De volleybalsters van FAST hebben zaterdag hun tweede overwinning op rij geboekt in de degradatiepoule van de eredivisie. De ploeg uit het Limburgse Gennep en het Noord-Brabantse Sint Anthonis was in de ‘Limburgse derby’ in Meijel met 3-0 te sterk voor Peelpush: 17-25, 23-25, 20-25.