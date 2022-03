Autocoureur Thijmen Nabuurs wil met Racing One naar plek 1: ‘Een supermooie kans’

Racing One heet het nieuwe team van Thijmen Nabuurs. Een toepasselijke naam, want een week voor aanvang van het seizoen in de GT4 is de autocoureur uit Groeningen stellig. In oktober, als alle races in dit internationaal sterk bezette kampioenschap achter de rug zijn, telt maar een ding. ,,De titel”, neemt Nabuurs geen blad voor de mond.