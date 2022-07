Avontuur in Almelo achtbaanrit voor assistent Ivo Rossen: ‘Heracles te groot voor eerste divisie’

Hij schudt zijn hoofd. ,,We hebben met zijn allen gefaald.” Ivo Rossen is met Heracles al aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen bezig, maar baalt nog van het vorige. Van toch wel een bijzonder jaar voor de coach uit Grave. Zijn eerste in de eredivisie. En voorlopig zijn laatste. Na een absurde ontknoping in mei rest in Almelo de Keuken Kampioen Divisie, het niveau waar Rossen zo bekend mee is.