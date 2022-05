Bij Achates ruiken ze na de topper tegen koploper Constantia weer bloed

Een bus vol supporters en groen-gele rookbommen vlak voor de aftrap op het veld in Ottersum. Wanroij lijkt zondag klaar om een reuzenstap te zetten naar het kampioenschap in de vierde klasse G, maar de voetballers van Constantia zijn dat niet. Achtervolger Achates wint in eigen huis met 1-0 en brengt de spanning in de titelstrijd terug. In ieder geval een beetje. ,,Je weet het nooit”, stelt Sven Jeuriëns, coach van Achates, na afloop hoopvol.