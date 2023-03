Bij VIOS is de rechtsback op de rechtsbuitenplek de koning van de assist: ploeg wint degradatiekraker

VIOS’38 heeft afstand genomen van de gevarenzone. De voetballers uit Beugen waren donderdagavond met 3-1 te sterk voor concurrent EWC’46 uit Well, dat in de vierde klasse H op een degradatieplaats staat. Het gat tussen VIOS en EWC is nu vijf punten.

De zege voor VIOS kwam als geroepen. De ploeg van trainer Michel Janssen had in 2023 nog niet gewonnen: één punt in zes duels. ,,Dit hadden we nodig”, zei doelman Dani Centen. ,,Hopelijk kunnen we nu naar boven kijken.”

Sjors Janssen en Jens Kocken grepen de hoofdrol bij VIOS. Clubtopscorer Janssen scoorde drie keer op aangeven van rechtsbuiten Kocken. Centen: ,,We hebben iets anders geprobeerd, want Jens staat normaal rechtsback. Omdat hij wel een man kan passeren, hebben we hem naar voren geschoven. Dat pakte aardig uit.”

VV Gassel ging voor de keer op rij kopje onder. Na de nederlagen tegen De Rakt (6-0) en Achilles Reek (1-4) verloor de nummer dertien van de vierde klasse H op eigen veld van Herpinia: 0-2.

Gassel speelt nog twee duels voor de clash met hekkensluiter NLC op 16 april. Die wedstrijd lijkt te beslissen wie rechtstreeks degradeert.

De voetballers van Holthees-Smakt moeten geduld hebben. Opnieuw is de thuiswedstrijd tegen BVV afgelast. Het duel in de vijfde klasse D zou donderdagavond ingehaald worden, maar de plassen stonden op het veld.

De Brabants-Limburgse combinatie is goed bezig in de competitie. Holthees verloor in de laatste tien duels alleen van koploper Sporting (1-0). De ploeg van trainer Patrick Wijnen werkt nu in alle rust toe naar de confrontatie in de subtop van zondag tegen Toxandria.

Sambeek moet in de vierde klasse F tot minstens zondag wachten op de eerste thuiswedstrijd in tijden. Het duel met Stormvogels’28 was afgelast.

Voor Sambeek zou die confrontatie de eerste op eigen veld zijn in veertig dagen. Het elftal van trainer Tom Wollenberg speelde de vorige drie duels allemaal uit, en verloor ze.

