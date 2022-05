Bij Volharding krijgt captain ‘Makkie’ slechts een schaal van aluminiumfolie

Eén minuut voor tijd vloekt Mark Blenckers ferm. De 36-jarige captain van Volharding beseft dat het duel bij VV Heeswijk van deze zondag toch geen kampioenswedstrijd is, nadat hij vanuit het publiek te horen heeft gekregen dat concurrent SVSSS na een 2-0 achterstand alsnog zegeviert bij Prinses Irene (2-3). En dat is voor Blenckers maar wat vervelend ook. De routinier is met een hattrick de held in Heeswijk.

Maar de geschiedenisboeken gaat Blenckers niet in. Althans niet opnieuw én nog niet. Want zondag krijgt de middenvelder een nieuwe kans, als zijn ploeg bij Vianen Vooruit speelt. Een gelijkspel is dan genoeg voor de titel in de tweede klasse F. ,,Na mijn openingstreffer na rust had ik het gevoel dat het vandaag tegen Heeswijk al ging gebeuren. Ik was tijdens onze wedstrijd ook al bezig met SVSSS, met hoe ik moest reageren als de scheidsrechter zou affluiten”, bekent Blenckers.

Volledig scherm Mark Blenckers straalt na zijn hattrick in Heeswijk, maar van een feest bij Volharding is allesbehalve sprake. © Pix4Profs/Thomas Segers

Zover komt het dus niet. ,,Er heerst wel een beetje teleurstelling”, zegt de aanvoerder van de Vierlingsbeekse formatie terwijl hij gaat zitten op een leeg fust bier. Die teleurstelling is er bij voorzitter Roel Gerrits overigens niet. Dat weet Blenckers ook. ,,Je hebt nog een weekje langer om het kampioensfeest te organiseren”, zegt Blenckers lachend als Gerrits met een blad bier langskomt. ,,Maar ja. Als we zo kampioen waren geworden dan had ik na deze wedstrijd ook mijn voetbaltas meteen ingeleverd. Beter wordt het dan niet.”

Blenckers beleeft namelijk een hoogtepunt in Heeswijk. Hij scoort liefst driemaal. De 1-0 na een voorzet van Luuk Rühl is al aardig, maar de 2-0 en 4-0 zijn zowaar nog mooier. ,,Die tweede was een bewuste boogbal in de lange hoek, die ballen zijn moeilijk voor een keeper. Die vrije trap wilde Vinnie (teamgenoot Vincent Buijssen, de maker van de 0-2, DP) nemen en ook Tom Kessels, omdat die voor een linkspoot beter zou liggen. Maar ik had pas één vrije trap gescoord dit jaar. Normaal maak ik er drie of vier.”

Quote Als we zo kampioen waren geworden dan had ik na deze wedstrijd ook mijn voetbaltas meteen ingeleverd Mark Blenckers (36)

Een glimlach verschijnt. ,,Ik scoor elke kampioenswedstrijd, in de jeugd ook al”, aldus Blenckers. Zo scoort hij ook tegen Prinses Irene in het voorjaar van 2016, bij de laatste titel van Volharding. Van kampioensstress is bij hem geen sprake. ,,Het geheim is ook ervaring. Weten wanneer je de momenten moet kiezen om in of rondom het strafschopgebied van de tegenstander op te duiken. In dit geval ook hoe je de tegenstander kapot moet spelen.”

Champagne

Zo is het tegen Heeswijk na de eerste helft nog 0-0. De fans van Volharding, zo’n tachtig ervan gekomen met een dubbeldekker die geregeld is door de club, denken op dat moment al aan een feestje. SVSSS staat in de rust namelijk op achterstand. In de koelkast staat op dat moment de champagne al koud, in de bestuurskamer van Heeswijk zitten de kampioensshirts en de kampioensschaal nog in dozen. Na elk doelpunt in de tweede helft zingen de Vierlingsbeekse pubersupporters over de titel (‘Én Volharding 1 wordt kampioen’).

Na afloop is er rode rook. En een schaal. Een van karton met aluminiumfolie. Blenckers krijgt hem van zijn nichtje van 2. ‘Makkie 10 kampioen’ staat erop. ,,Ze kan geen Mark zeggen”, lacht Blenckers. ,,Ze zegt altijd Makkie, vandaar. En die 10, dat is mijn nummer natuurlijk. Waarom ik dat rugnummer draag, dat snap je wel na vandaag toch?”

