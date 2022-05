Bijzondere titel Ten Brinke: ‘Met de ene ploeggenoot speel ik al samen sinds de E’tjes, tegen de andere keek ik altijd op’

Hij verhaalt over de platte kar in Vortum-Mullem, een paar uur na het behalen van het kampioenschap met Volharding in Vianen. Hij straalt als de huldiging op sportpark Soetendaal van zondagavond ter sprake komt, fluistert over het dansen op tafels in een café in Venray – maandag, laat in de avond – en lacht over de kroegentocht in Boxmeer op dinsdag.