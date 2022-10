Boxmeerse judoka Niels Thijssen pakt brons op NK

Na trainings­ge­vecht met de Georgische wereldkam­pi­oen wacht Niels Thijssen nu het EK judo

BOXMEER - De Europese titel is niet alleen zijn droom, het is ook zijn doel. Judoka Niels Thijssen (20) streeft volgende week in Praag op het EK judo (tot 21) het allerhoogste na.

10 september