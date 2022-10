Boxmeerse judoka Thijssen staat voor NK-debuut: ‘Ik weet nog niet zo goed wat ik kan verwachten’

Niels Thijssen mag bij zijn debuut op de NK judo voor senioren de eerste ronde overslaan. Het talent uit Boxmeer heeft een vrijgeleide gekregen in de categorie tot 73 kilogram.

Thijssen staat zodoende meteen in de kwartfinale van de nationale titelstrijd. Daarin treft de 20-jarige judoka van Stichting Top Judo Nijmegen (STJN) vandaag de winnaar van het duel tussen Jelle van Teijlingen en Ruben van Mourik.

Hoewel Thijssen geplaatst is bij het toernooi in Topsportcentrum Almere en bovendien de beste Nederlander in de gewichtsklasse ontbreekt (Yannick van der Kolk) blijft hij nuchter. Hij debuteert immers op het hoogste niveau.

,,Daarom weet ik niet zo goed wat ik kan verwachten. De EK voor junioren verliep onlangs niet zoals gehoopt, nu kan ik laten zien wat ik waard ben bij de senioren.”

EK

Bij de Europese kampioenschappen tot 21 jaar werd Thijssen in de eerste ronde uitgeschakeld. Desondanks leeft hij met vertrouwen toe naar dit weekeinde. Dat komt ook door zijn wissel naar Nijmegen als trainingslocatie. ,,Hier zijn de randvoorwaarden veel beter dan ik gewend was in Eindhoven en dat is mij veel waard.”

Thijssen wijst op de koerswijziging van de bond. Sinds een jaar kunnen talentvolle judoka’s boven de 18 jaar in Nederland niet meer uit vier, maar uit veertien locaties kiezen voor hun topsportopleiding. STJN is een van die extra clubs. Daarvoor was Eindhoven voor regionaal talent de dichtstbijzijnde locatie.

Guusje Steenhuis ontbreekt op de NK. De Graafse slaat de titelstrijd over. Ze was anderhalve week geleden nog actief op de WK in Tasjkent (Oezbekistan).

Volledig scherm NIJMEGEN: Portretten Judoka's van topsportprogramma in Nijmegen: Niels Thijssen DGFOTO SPORT DHFOTO #NLBEELD# © David van Haren