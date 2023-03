Brandweer schiet te hulp: JVC na rust on fire tegen Blauw Geel

Volleybal­sters van Activia uitgescha­keld in beker, FAST op karakter naar halve finale

Activia heeft donderdagavond niet kunnen stunten in de kwartfinale van het bekertoernooi. De volleybalsters, die in de competitie uitkomen op het op een na hoogste niveau van Nederland, verloren in Sint Anthonis met 3-0 (18-25, 21-25, 24-26) van Utrecht, de koploper in de eredivisie.