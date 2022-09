Brent Achten ontbreekt bij rentree Volharding in eerste klasse

VOETBAL MAASLAND Programma districts­be­ker: openingsdu­els SES en Holthees uitgesteld

LAND VAN CUIJK - SES en Holthees-Smakt starten later aan het voetbalseizoen dan gepland. Beide amateurclubs komen dit weekeinde nog niet in actie in de districtsbeker. Hun openingsduels in de poule zijn uitgesteld naar komende dinsdag.

2 september