Broers Luuk en Wessel Thelosen worden met applaus onthaald bij SES

‘Concullega’s’ Van Hameren en Lommen: FAST-libero’s wisselen elkaar nog af

SINT ANTHONIS - De strijd om de liberopositie tussen twee nieuwkomers is in volle gang bij volleybaleredivisionist ARBO Rotterdam/FAST. Coach Jacek Ziemba houdt alle opties open. Ook na het derde verlies in acht dagen.

31 oktober