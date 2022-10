Buijssen doet vriend en oud-coach Volharding pijn, Olympia houdt koppositie, eerste zege SSS

VOETBAL MAASLANDVincent Buijssen heeft zijn oude trainer en vriend Johan Vullings pijn gedaan. De spits schoot Volharding zondagmiddag met twee treffers voorbij ZSV, de nieuwe club van Vullings: 2-0. De ploeg uit Vierlingsbeek blijft zodoende koploper in de eerste klasse C.

,,Ik heb na afloop sorry gezegd tegen Johan. Gekscherend dan toch”, gaf Buijssen aan. Lachend: ,,Flikker op, reageerde hij.” Een omhelzing volgde tussen de buitenspeler en de trainer die Volharding afgelopen seizoen naar de titel in de tweede klasse F leidde. ,,Johan is een goede vriend van me. We hebben veel contact via WhatsApp en daarnaast bellen we regelmatig. Ook in aanloop naar deze wedstrijd. Maar dan praten we niet alleen over voetbal hoor.”

Buijssen scoorde tegen ZSV tweemaal na rust. De 1-0 was een penalty die voortkwam uit de aftrap. ,,Een grote fout van hun keeper. Die liet de lange bal van Tom Kessels los en haalde Tim Martens neer”, doelde Buijssen op ZSV-doelman Leon Thijs, die voor zijn vergrijp rood kreeg. ,,Het duurde daarna lang voordat ik die penalty mocht nemen. Er moest eerst een andere keeper in. Spelers van de tegenstander bleven maar tegen me praten. Johan heb ik niet gehoord. Hij weet toch niet in welke hoek in schiet. Ik kan tijdens de aanloop nog van hoek wisselen.”

De Torhymne van Borussia Mönchengladbach, door Vullings bij Volharding ingevoerd, hoorde Buijssen niet na zijn twee treffers. ,,Ik weet niet of ze die goaltune gedraaid hebben, want ik was aan het genieten van mijn doelpunten. Zeker na die 2-0. Ik kreeg de bal, ging naar binnen, passeerde twee man en schoot de bal in de lange hoek. In de kruising.” Met zichtbare trots: ,,Ik heb vandaag al een paar keer gehoord hoe mooi die goal was.”

TWEEDE KLASSE

Olympia houdt koppositie, SSS wint

Olympia’18 blijft koploper in de tweede klasse G. De nog ongeslagen voetballers uit Boxmeer speelden thuis met 1-1 gelijk tegen achtervolger Prinses Irene, dat op twee punten achterstand blijft.

,,Een terecht resultaat”, zei trainer Wil Beijer van Olympia. ,,De eerste helft was voor ons, de tweede voor de gasten. We hadden de voorsprong graag uitgebouwd, maar 1-1 was een terechte uitslag. Prinses Irene had nog een kans voor de 1-2.”

Tijmen Philips bracht de thuisclub halverwege de eerste helft op voorsprong toen hij werd weggestuurd door Juul Schelbergen. Uit een verre ingooi maakte Tim van der Heijden in de 71ste minuut voor de bezoekers uit Nistelrode gelijk. Het was Olympia’s eerste tegengoal van dit seizoen.

Aan een periodetitel denkt Beijer nog niet: ,,De ploegen in de klasse zijn aan elkaar gewaagd. We moeten lekker blijven voetballen.”

In dezelfde klasse heeft SSS’18 zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De formatie van trainer Michel Kuijpers was op sportpark de Raay te sterk voor Eendracht’30: 2-1.

Rik Groot had de thuisploeg uit Overloon al vroeg in het duel op voorsprong gezet. Na de pauze ging het even mis. De Mookse bezoekers kwamen terug in de wedstrijd. ,,We kwamen ongelooflijk slecht uit de kleedkamer, waren het helemaal kwijt”, sprak Kuijpers na afloop.

Een treffer van Willem Verstraaten besliste het duel voor SSS’18. ,,Het zat eindelijk een keer mee. Een gelijkspel was terecht geweest. Maar het heeft ons al vier duels gruwelijk tegen gezeten. We hadden naar mijn mening al zeven punten moeten hebben.”

DERDE KLASSE

Dreun voor Vitesse

Vianen Vooruit boekte een emotionele zege. In de eerste wedstrijd na het plotselinge overlijden van buitenspeler Jis Arts (19) won de club op eigen veld van Excellent: 1-0. Thijn Jans maakte de enige treffer in het duel in de derde klasse D. De aanvaller was in de 79ste minuut er als de kippen bij toen een schot van Rik Renirie half werd losgelaten.

Vianen Vooruit kende een hectische periode. Anderhalve week geleden stapte Arts, buitenspeler uit Mill, uit het leven. De ploeg speelde tegen Excellent met rouwbanden, voor de wedstrijd was er een minuut stilte en bij opkomst waren er tientallen rode fakkels.

Vitesse’08 kreeg in Venhorst een flinke klap te verduren. De formatie uit Gennep ging met ruime cijfers (8-2) onderuit in Venhorst.

De ploeg van trainer Ales Jurcik keek bij rust al tegen een ruime achterstand aan: 5-0. Doelpunten van Ian Vervoort en Bjorn Hendriks bleken na rust geen aanzet tot een comeback.

,,We missen ervaring in de ploeg”, zei Jurcik, wiens ploeg al 23 tegentreffers kreeg in vijf duels. ,,Wij startten de wedstrijd met twee persoonlijke fouten waar goals uit kwamen, toen kon het wedstrijdplan al de prullenbak ik.”

In Wanssum bleef Hapse Boys voor de derde keer op rij zonder overwinning: 1-0. De ploeg van trainer Wilfred Schoonderbeek begon sterk aan het seizoen (winst tegen Excellent en Vianen Vooruit), maar scoorde de laatste drie duels maar één keer.

Op sportpark Molenven kon EGS’20 geen vuist maken tegen Stiphout Vooruit: 5-1. Aanvoerder Sander Bisseling nam de enige treffer voor zijn rekening. Goals kort voor en net na rust (2-1 en 3-1) deden de bezoekers de das om.

Constantia scoorde in Helmond zijn derde goal van dit seizoen, maar ging ten onder tegen hoogvlieger Bruheze: 3-1. Milano van der Cruijssen was trefzeker namens de bezoekers uit Wanroij.

VIERDE KLASSE F

DSV overtuigt tegen VIOS’38

DSV blijft in de vierde klasse F op de tweede plaats staan na de 2-0 zege bij concurrent VIOS’38, dat van de derde naar de zevende plaats kelderde.

,,Voetballend waren wij de betere ploeg", vond de Beugense trainer Thijs Goossens. ,,We hebben eerder dit seizoen nog niet zo veel kansen gecreëerd als in deze wedstrijd, maar het bleef lang 0-0.”

Halverwege de tweede helft brak Lars Veldpaus de ban met een fraaie lob over de doelman van VIOS. In blessuretijd profiteerde Pieter Vloet van de ruimte die de thuisclub uit Ledeacker achterin weggaf: 0-2.

Heijen kwam op bezoek bij DEV-Arcen vanaf de aftrap achter, maar herstelde zich met een 1-1 gelijkspel. ,,Ze spelen thuis heel opportunistisch”, zag trainer Tim Driessen. ,,We hadden veel balbezit, maar het tempo was te laag, waardoor we weinig creëerden. Gelukkig werd het kort voor rust gelijk.”

Thymo van Zeelen kopte raak uit een hoekschop. Na rust waren er kansen over en weer. De grootste was voor Zeelen. ,,Hij omspeelde de keeper, maar kreeg helaas ruzie met de bal”, zei Driessen. Heijen speelde in de slotfase met tien man na de tweede gele kaart voor Jeroen Melis.

Promovendus Sambeek blijft in de onderste regionen staan na het 0-2 thuisverlies tegen Kronenberg. ,,Een onverdiende nederlaag”, vond trainer Tom Wollenberg. ,,Wij misten zes opgelegde kansen, terwijl zij uit vier halve kansen tweemaal scoorden. Op die momenten waren we niet fel genoeg."

De thuisclub kwam na een halfuur achter toen een voorzet in eigen doel belandde. Vijf minuten voor tijd viel de beslissende tweede treffer. "We moeten nog aan het tempo in deze klasse wennen.”

VIJFDE KLASSE



DWSH overtuigt

DWSH’18 heeft in de vijfde klasse E de wedstrijd tegen Elsendorp met 4-0 gewonnen. Volgens coach Koen van Berlicum had zijn team ‘nog wat goed te maken’, na het teleurstellende resultaat van vorige week. Het eerste uur domineerde de ploeg uit Wilbertoord en Sint Hubert de wedstrijd compleet. In dit uur vielen ook alle goals voor DWSH’18. Die werden gemaakt door Syb Daverveld (2x), Sven Kuipers en Job van der Straaten.

Toxandria heeft ondanks een matige wedstrijd in de vijfde klasse D met 1-3 gewonnen van SVS uit Stevensbeek. De ploeg uit Rijkevoort staat nu op de tweede plek. Toch was coach Pierre Hermsen kritisch: ,,We speelden ondermaats. Dat moet beter willen we bovenin mee blijven doen.” Frank Havens (2x) en Twan Dekkers scoorden voor Toxandria. De eretreffers kwam van Niels van der Cruijsen.

Holthees-Smakt heeft een benauwde overwinning over de streep getrokken tegen SVOC’01: 3-2. Na een comfortabele 3-0 voorsprong (Jonathan Kessler 2x en Stef Janssen) leek er geen vuiltje aan de lucht, maar de wisselspelers die coach Patrick Wijnen inbracht, maakten het alsnog spannend.

,,De wissel hebben ons echt geen goed gedaan”, zuchtte Wijnen. ,,Ik vind dat wissels je team meer moeten versterken en dat was vandaag niet het geval.” In vijf minuten vlogen de tegengoals binnen, maar met man en macht werd de overwinning binnengesleept.

VCA uit Sint Agatha is de weg omhoog ingeslagen na de tweede winstpartij op rij. Van BVV’27 werd thuis met 2-1 gewonnen. ,,Een zwaar bevochten overwinning, maar uiteindelijk winnen we verdiend”, zei coach Santino Nas. Na zes goede kansen scoorde Tycho Schimmel de bevrijdende openingstreffer. In de tweede helft verdubbelde Mathijs Toonen de score.

De Zwaluw heeft op bezoek bij Astrantia met 4-2 verloren. Na een aardige eerste helft, was het daarna ver onder de maat voor de Oeffeltse ploeg. ,,Ik kende mijn team niet terug. Slordig aan de bal, niet meer in de duels komen en geen initiatief tonen”, zei coach Michel van de Venn. Tom Willems en Boyd van Sambeek scoorden.

VROUWENVOETBAL

Simpele klus SSS

De voetbalsters van SSS’18 wonnen in Zeeland hun uitwedstrijd van Festilent. Het werd 1-3 voor de tweedeklasser uit Overloon. Het was volgens coach Jan van Oijen een ‘erg vermakelijke wedstrijd’. De doelpunten van SSS’18 werden gemaakt door Rian Eickmans, Loes van Bree en Els van Hal.