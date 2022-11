Civicum is klaar met degradatiehockey: ‘Dit is veel leuker’

EGS wacht loodzware opgave in de beker, tweede elftal Volharding loot opnieuw derdeklas­ser

ESCHAREN - Derdeklasser EGS’20 heeft het niet getroffen in de districtsbeker. De fusievereniging uit Escharen, Grave en Velp moet in de derde ronde op bezoek bij HVCH uit Heesch, een subtopper in de landelijke vierde divisie.

27 oktober