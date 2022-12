Constantia is na gewonnen kraker tegen Vitesse eindelijk van de nul af: ‘Deze zege is zó belangrijk’

Volleybal­sters FAST: geen punten, wel lichtpun­ten

ARBO Rotterdam/FAST verloor zondag zijn tiende duel op rij in de eredivisie. De 3-0 in de derby bij Peelpush in Meijel (25-21, 25-15, 25-21) was volgens coach Jacek Ziemba wel een nederlaag met lichtpunten.

7:48