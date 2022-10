Constantia is nog niet van de hatelijke nul af, eerste verlies Hapse Boys, Toxandria haalt fors uit

Teun Graat scoorde vlak voor rust voor Handel: 0-1. Aan het doelpunt ging een helft vooraf waarin de uitploeg de bal had en Constantia gokte op de counter. Een keer brak spits Huug Hendriks door de defensie, maar met een verdediger op zijn hielen verspeelde hij de bal.

Stijn van de Steeg schoot nog een vrije trap op de handen van Handel-doelman Tim van de Loo, maar ook de uitformatie kreeg kansen. Echt grote mogelijkheden bleven uit tot aan het doelpunt.

In de tweede helft kreeg vooral Graat een aantal levensgrote mogelijkheden, maar mede door goed keeperswerk van Constantia-doelman Willem Reijnen duurde het lang voordat Handel scoorde. Jeffrey Driessen kopte uit een corner de 0-2 binnen met nog twintig minuten te gaan.

Constantia, vorig seizoen gepromoveerd, hield ondanks een bal op de paal (Graat) de schade daarna beperkt, maar een slotoffensief zat er niet in. Tim Blonk werkte in de absolute slotfase de bal nog in eigen doel: 0-3.

DERDE KLASSE

Eerste tik voor Hapse Boys

Hapse Boys is voor het eerst dit seizoen onderuitgegaan in de derde klasse D. Op sportpark de Berkte kwam de formatie van trainer Wilfred Schoonderbeek nog wel op voorsprong tegen Bruheze, maar het mocht niet baten: 1-3. Willem Arts was trefzeker met een afstandsschot.

,,We waren vandaag geen mannen in de duels”, concludeerde Schoonderbeek na afloop. ,,We begonnen wel met een goal, maar de nederlaag was terecht. Er is voor ons nog niks aan de hand, maar we hebben wel aardig de pest in. Verliezen went nooit.”

Op sportpark de Heijkuul deelde Excellent na rust de genadeklap uit aan Vitesse’08. Frans Cuppers nam met zijn treffer het voortouw, waarna de tweede helft uitmondde in een doelpuntenregen: 0-5. Ook Joris Verberk, Thijn Cornelissen, Roel Verberk en Gido Kurvers scoorden.

Vianen Vooruit heeft de smaak te pakken. De formatie van trainer Joost Janssen won tegen Ysselsteyn, net als vorige week, met 2-3. Op sportpark de Vlies vonden Joost Verbiesen, Rik Willemsen en Rik Renirie het net.

Het is alweer even geleden dat EGS’20 reden tot feesten had. De fusieploeg slaagde er in Escharen tegen United SV voor de derde keer op rij niet in te winnen: 1-1. Wessel Kouwenberg scoorde namens de thuisploeg.

VIJFDE KLASSE

Toxandria haalt uit

Toxandria heeft zondagmiddag in de vijfde klasse D fors uitgehaald tegen RKDSO: 6-1. Jesse Vogels (2x), Twan Dekkers, Frank Havens, Tjerk Brienen en Melvin van Lankveld zorgden voor de doelpuntenproductie namens de nummer twee van de ranglijst.

,,We hadden een gemakkelijke middag”, zei trainer Pierre Hermsen van de Rijkevoortse equipe. ,,Ons baltempo lag hoog en we verlegden het spel snel. Dat was het grootste verschil met de tegenstander.”

De eerste nederlaag van het seizoen was voor SVS meteen een flinke. De ploeg uit Stevensbeek werd met 6-1 van de mat geveegd door SVOC’01. Harm Franssen maakte de eretreffer voor de formatie van trainer Toon Bongers.

Holthees-Smakt bleef steken op een 1-1 gelijkspel op bezoek bij BVV’27. Volgens trainer Patrick Wijnen had zijn team meer verdiend dan een punt. ,,We waren negentig minuten lang de bovenliggende partij. Ik merkte aan alles dat BVV tevreden was met een punt.” Luca Janssen maakte twintig minuten voor tijd de gelijkmaker in Blitterswijck.

VCA ging met 4-2 onderuit tegen Resia. De formatie uit Sint Agatha stond in de rust nog met 2-1 voor door goals van Matthijs Thoonen en Tycho Schimmel. ,,Na rust moest ik gedwongen vaak wisselen en toen viel alles als een kaartenhuis in elkaar. Dat was het kantelpunt dat ons genekt heeft.”

De Zwaluw verloor nipt van Sporting met 1-0. ,,Een zeer onterechte nederlaag”, vond de teleurgestelde trainer Michel van de Venn van de club uit Oeffelt. ,,Wij hadden veel meer kansen en waren beter aan de bal. Onze voorste linie moet zakelijker worden, anders gaat ons dat veel punten kosten dit seizoen.”