Constantia maatje te klein voor DAW in districtsbeker: ‘Het was eenrichtingsverkeer’

Geheel verrassend is de uitschakeling van Constantia niet. Het team uit Wanroij is de hekkensluiter in de derde klasse D en DAW een topploeg een niveau hoger. In Schaijk ontbraken bovendien bij Constantia de nodige spelers, vanwege ziekte en blessures. ,,Het was dan ook eenrichtingsverkeer, bij rust was het al 3-0”, sprak trainer Adrie van Roosmalen.