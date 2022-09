Cuijkse coach Van Dreumel verlaat NEC-amateurs met pijn in het hart: ‘Maar dit is het beste besluit’

Van Dreumel (55) is de eerste trainer in de wijde omtrek die dit voetbalseizoen is vertrokken. Hij stapt op voordat er een officiële wedstrijd is gespeeld. Een bewuste keuze, stelt Van Dreumel zelf. ,,Bij de eerste trainingen merkte ik al dat de combinatie van NEC en mijn nieuwe werkzaamheden bij het bedrijf SGS Search moeilijk was. Ik had nog even door kunnen gaan, maar voor een nieuwe trainer is dit een beter instapmoment dan midden in het seizoen.”