Cuijkse oud-jeugdspeler van NEC en Vitesse ruilt Telstar in voor MVV

Özgür Aktas blijft actief in de Keuken Kampioen Divisie. De voetballer uit Cuijk verruilt eerstedivisionist Telstar per direct voor competitiegenoot MVV. Hij tekent in Maastricht een contract voor twee seizoenen.

De 26-jarige centrumverdediger was einde contract bij Telstar. Aktas belandde in 2021 in Velsen-Zuid. Hij droeg er afgelopen seizoen de aanvoerdersband.

Aktas werd in 2012 door Vitesse opgepikt bij JVC Cuijk. Die Arnhemse club haalde hem na een verblijf bij rivaal NEC weer terug. Maar tot een doorbraak bij Vitesse in het profvoetbal kwam het niet. Via Fortuna Sittard en FC Dordrecht kwam hij dus bij Telstar terecht.

,,MVV is een mooie club”, reageert Aktas op de site van de eerstedivisionist uit Maastricht. ,,Ik heb op gevoel gekozen. MVV heeft een mooie achterban en samen willen we komend seizoen weer naar de play-offs.” Technisch manager Ronny van Geneugden van MVV: ,,Özgür is iemand met een winnaarsmentaliteit en dit ook kan overbrengen.”