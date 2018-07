Daags na de Tour spendeert budget aan drie smaakmakers

Daarnaast heeft de organisatie van Daags na de Tour regiorenner Mike Teunissen, alleskunner Mathieu van der Poel (Nederlands kampioen op de weg, veldrijden en mountainbike), de jonge renner Koen Bouwman en een hele groep (pro-)continentale renners gestrikt om tot een peloton van meer dan dertig coureurs te komen.



,,De Nederlandse wielersport zit al enkele jaren in de lift”, stelt Hermans. ,,De renners worden er niet goedkoper op. Het is wat dat betreft puzzelen. We willen per se deze grote namen aan de start hebben, net als renners hier uit de regio. Daarin zijn we gelukkig geslaagd.”