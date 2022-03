De dag van de Luuk’s bij Volharding, Cuppers dirigent van Excellent en een gemiste pingel van SSS

FAST maakt het titelkandi­daat Sliedrecht Sport opnieuw lastig

ARBO Rotterdam/FAST is de enige volleybalploeg die tot nu toe titelkandidaat Sliedrecht Sport twee keer punten heeft afgepakt. Na de verrassende zege in Sint Anthonis van december (3-0) greep de regionale eredivisionist woensdagavond in Zuid-Holland echter net naast een overwinning: 3-2 (14-25, 25-20, 20-25, 25-15, 15-5).

16 maart