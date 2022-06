De definitieve topscorerslijst: Bardoel bekroont Beers jubeljaar met tweede titel

Hockey Maasland Hockeyers Civicum worden bij aartsri­vaal Boxmeer voor het eerst sinds 1999 kampioen

BOXMEER - Eén helft was het spannend. Maar uiteindelijk lieten de hockeyers van Civicum er zondagmiddag geen gras over groeien. Met een 6-1 overwinning in de derby bij Boxmeer grepen de Cuijkenaren het kampioenschap in de derde klasse, de eerste titel van dit millennium.

29 mei