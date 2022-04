De Zwaluw jat middenstip, hangt varkenskop op en viert bij de derby feest in lederhosen

Een voorzitter in lederhosen in de uitpuilende kantine, een secretaris met zijn openingswoordje bij de spelersopkomst in het Duits. De Zwaluw vierde gistermiddag rondom de derby tegen VIOS’38 (0-0) in de vierde klasse G het Schwalbe Fest. Zo klonken er bij de Oeffeltse voetbalclub schlagers door de boxen en hing de geur van broodjes bratwurst over het veld.