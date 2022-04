Debuterende doelman Olympia na derby tegen Volharding: ‘Ik dacht echt wat gebeurt hier?’

De baas in Boxmeer, de beste in Beek. Volharding heerst dit seizoen over de derby’s. En dat willen ze op Sportpark Soetendaal weten ook. In Vierlingsbeek is het zondagmiddag feest na de 4-1 overwinning op rivaal Olympia’18. Op de tribune wordt met rode fakkels gezwaaid en zelfs gezongen over het (mogelijke) kampioenschap in de tweede klasse F, in het kleedlokaal volgt luidkeels gejubel. ,,De discobal draait op volle toeren”, zegt Nino Janssen zichtbaar trots.