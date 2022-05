Dennis Willems van Constantia: ‘Mijn drive na mijn zware blessure? De derde klasse halen’

Met volle teugen genoot Dennis Willems de afgelopen dagen van een waanzinnig Wanroijs feest. Eerst bij de club, een dag later in hartje Uden. In die dolle bende dwaalden zijn gedachten zo nu en dan af. Omdat het kampioenschap met Constantia in de vierde klasse G het verleden en de toekomst verbindt. Omdat een terugkeer naar de derde klasse wacht, het niveau waar Willems al jaren naar hunkert.