Derbyzege Hapse Boys, vastberaden Volharding, minimalisten van Olympia en pinguins bij SSS

VOETBAL MAASLANDIn dit overzicht alle uitslagen, doelpuntenmakers, hoogtepunten en reacties uit het amateurvoetbal in het Land van Cuijk en gemeente Gennep. Klik hier voor alle uitslagen en standen in het amateurvoetbal .

Hapse Boys haalde hard uit tegen buurclub Vianen Vooruit in de derde klasse D. De ploeg van trainer Wilfred Schoonderbeek won zondagmiddag op eigen veld de derby - de eerste sinds 2018 - met 4-0. Geflatteerd.

Rens Thijssen zette Hapse Boys na een kwartier op voorsprong. Hij benutte een strafschop na een overtreding op Tom Meijer. Het doelpunt voor de thuisploeg viel uit het niets. Vianen Vooruit dicteerde, maar verder dan een schot van de bedrijvige buitenspeler Jis Arts kwamen de gasten niet.

Na de 1-0 veranderde het spelbeeld. Hapse Boys kreeg drie dito kansen. Maar alleen Tom Meijer scoorde, met een intikker van dichtbij. In de tweede helft doelman hield Vianen Vooruit-doelman Niels Verbiesen zijn ploeg met puike reflexen op de been. Op de tweede penalty van Thijssen was hij wel kansloos. De overtreding daaraan voorafgaand leverde Wouter Evers zijn tweede gele kaart op.

Tegen tien spelers maakte Thijssen zijn derde, met een fraaie vrije trap in de slotminuut.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

EERSTE KLASSE: Verdediging Volharding vastberaden

Volharding heeft de geslaagde rentree in de eerste klasse C een goed vervolg gegeven. Een week na de 2-0 zege op Limburgia pakte de voetbalclub uit Vierlingsbeek een punt bij Schaesberg: 0-0.

Met het gelijkspel in Landgraaf zette Volharding de ongeslagen reeks in de competitie voort. De laatste nederlaag dateert van 3 april van dit jaar, de 1-2 tegen Volkel in de tweede klasse F. Daarna volgden tien overwinningen.

,,Het gaat niet eens zo kwaoi”, aldus doelman Bono Barten met gevoel voor understatement. ,,Deze reeks moeten we zo lang mogelijk vasthouden. Met een beetje geluk hadden we ook gewoon gewonnen van Schaesberg.”

Barten sprak over een wedstrijd met weinig kansen. ,,Bij ons staat het prima achterin. We hebben het ook dit keer goed dichtgehouden. Veel reddingen heb ik niet verricht, een paar ballen vanuit de tweede lijn. De twee echte kansen van hen gingen voorlangs.”

De grootste mogelijkheid was zelfs voor Volharding-captain Mark Blenckers. ,,Een bal die doorschoot op een gruwelijk slecht veld. Hij moest ‘m wel aannemen. Als we op kunstgras hadden gespeeld, dan had-ie in één keer geschoten en misschien wel raak. Nu raakte hij de verdediger.”

Trainer Jan Pruijn van Volharding stuurde tegen Schaesberg dezelfde basiself het veld in als tegen Limburgia. De van een blessure herstelde Brent Achten, vorig jaar een van de dragende kracht in de kampioensploeg van Volharding, viel een halfuur voor tijd in.

Volharding staat na twee duels vierde in 1C. EFC, Wittenhorst en Minor zijn nog zonder puntenverlies. Barten blijft realistisch: ,,Ik wil niet te hard van stapel lopen, want we hebben vier punten gepakt tegen teams die op dit moment onderaan staan. We spelen überhaupt tegen allemaal nieuwe tegenstanders. Pas over een paar maanden weten we ook pas waar we staan.”

TWEEDE KLASSE: Olympia heeft de volle buit

Minimalisten, zo kun je de voetballers van Olympia’18 wel noemen na de tweede 1-0 zege van dit seizoen. Vorige week klopten de Boxmerenaren met de kleinst mogelijke cijfers Groesbeekse Boys, zondag Schijndel.

Olympia is met Prinses Irene de enige ploeg met de volle buit in de tweede klasse F. Over die zes punten is rechtsbuiten Kas van den Bosch te spreken, over het spel van zijn team nog niet. ,,Dat wij een doelpunt maken uit een dode spelsituatie, dat zegt veel over de wedstrijd. Het was een zeer matige pot. Wij kwamen niet onder de druk van Schijndel uit. Daarvoor waren we te slordig voor.”

Jessy Wolff werd matchwinner op het Zuideinderpark. Althans, de verdediger eiste het enige doelpunt van het duel op. ,,Een vrije trap van Okki van Dalen die via een speler van Schijndel werd verlengd en in de lange verdween. Jessy zei dat hij die bal nog raakte. Of het nou Okki was of Jessy die scoorde. Het maakt mij geen donder uit. Het belangrijkste is dat die bal erin valt”, lachte de van Volharding teruggekeerde Van den Bosch.

SSS’18 blijft kwakkelen. De gedegradeerde ploeg uit Overloon ging voor de twee week op rij onderuit: 2-0 bij Boekel Sport. ,,Ik weet niet zo goed wat er anders hand is. Ook omdat we deze start niet hadden verwacht”, sprak aanvoerder Wout Janssen, die na de eerste helft uitviel met een liesblessure. ,,De trainingsweken zijn gewoon goed. In wedstrijden moeten we meer ballen tonen. Gas geven.”

Janssen roemde spelmaker Frits Lucassen. ,,Hij wil áltijd de bal hebben, nu de rest nog. Die andere spelers moeten veel meer de bal opeisen. Niet bang zijn om fouten te maken. Ons spel is nu te statisch. Dat is voor iedere pinguin te verdedigen. Al helemaal als je zoals nu vrij vlot met 1-0 achter komt. Dan gooit de tegenstander de poort dicht en is het van dik hout zaagt met planken. Kom er dan nog maar eens om doorheen.”

DERDE KLASSE: EGS onderuit tegen titelkandidaat

Na een week koploper te zijn geweest verloor EGS’20 thuis met 2-1 van Handel. Na de 0-1 in Escharen, maakte Jarda Gerrits net voor rust de gelijkmaker (1-1), maar een kwartier voor tijd viel de beslissing en bleek titelkandidaat Handel toch net een maatje te groot.

De eerste driepunter is binnen voor Excellent dat op bezoek bij het gepromoveerde Constantia in Wanroij won met 0-1. De bezoekers uit Oploo had een duidelijk veldoverwicht, maar kwamen maar niet tot een goede afronding. Uiteindelijk viel in de 65ste minuut de voor Oploo bevrijdende 0-1 van Ivo Visser. Constantia kwam in de wedstrijd tot weinig kansen.

Vitesse’08 heeft in eigen huis verloren van Ysselsteyn na een 2-0 voorsprong (2-3). De ploeg uit Gennep begon de wedstrijd ijzersterk en stond na een kwartier op 2-0 na doelpunten van Malik Laskewitz. Daarna ging het volledig mis door individuele fouten. Binnen drie minuten stond het alweer gelijk.

Het sterkte de thuisploeg die uiteindelijk een kwartier voor de tijd de beslissing maakte. ,,Iedereen was zwaar teleurgesteld, want er had meer ingezeten”, zei coach Ales Jurcik. Zijn ploeg heeft dit seizoen nog geen punten gepakt. ,,We moeten nu zorgen dat we van nét niet, nét wel maken.”

Later meer.