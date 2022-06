Derde promotie voor pas 35-jarige Sander Janssen als hoofdtrainer? ‘Voor Handel is dit al historie’

Met promotie zou Janssen zijn debuutjaar bij Handel bekronen. ,,Ik heb nog geen nacompetitie verloren”, geeft Janssen lachend aan. Hij, afgelopen zomer overgekomen van Boskant, refereert aan zijn tijd bij Ulysses in Megen. Zijn eerste club als hoofdtrainer loodste hij van de vijfde klasse naar de derde klasse. ,,Promoveren zou echt top zijn, al is voor Handel dit al historie. Voor het eerst in 81 jaar staat de club op de drempel van de tweede klasse.”

Janssen noemt Handel, dat in de derde klasse D met een vierde plek net boven Excellent en EGS’20 eindigde, een echte dorpsclub. Enigszins te vergelijken met SCV’58, de vereniging waar hij speelde en die twee jaar geleden opging in fusieclub EGS. ,,Handel is een warme vereniging met vier seniorenteams en een vrouwenploeg. Het zegt genoeg dat er een dubbeldekker meegaat naar Tegelen, posters van de promotiewedstrijd overal in het dorp zijn opgehangen en heel Instagram volstaat met aankondigingen. Mooi om mee te maken.”