Dertigers van SSS gaan door: Wout Janssen (37) staat voor twintigste seizoen

Verdediger Janssen (37) en middenvelders Van Bree (34) en Lucassen (33) hebben dat deze week aangegeven bij de eersteklasser uit Overloon, de hoogst spelende club in de regio. Aanvalsleider Bas Joosten, met zijn 36 jaar een andere routinier op De Raay, geeft pas na dit seizoen uitsluitsel over zijn toekomst. ,,Frits, Koen en ik hebben het dit keer niet van elkaar laten afhangen”, zegt Janssen. ,,Er was twijfel, maar ik vind ik het nog té leuk om te stoppen. Dat gevoel hadden we uiteindelijk alle drie.”

Zo gaat Janssen zijn twintigste (!) seizoen in bij SSS. ,,Dat is best heftig hè. Ik hoor dat ook wel terug. Bij andere clubs vinden ze het gek dat ik nog meedoe. Neem Heeze zondag. Ik sprak tijdens de wedstrijd een tegenstander van mijn leeftijd. Die stopte na dit seizoen omdat hij er helemaal klaar mee was en verklaarde me voor gek. Het is een cliché, maar je kan maar één keer stoppen. Ik voel me nu nog fit en thuis krijg ik de volledige steun om door te gaan. Bovendien hebben we een hartstikke leuke en hechte groep bij SSS.”

Dat bleek afgelopen zondag wel. ,,We hebben in de kantine na de wedstrijd verteld dat we doorgaan, in het feestgedruis dus. De jeugd wilde meteen pullen bier aan ons uitdelen, maar die heb ik afgeslagen. Die mogen ze zelf opdrinken”, zegt de aanvoerder van SSS lachend. ,,Wel leuk dat ik zoveel positieve reacties heb gehad. Dat is natuurlijk fijner dan te horen dat ik beter had kunnen stoppen. Maar als ik zelf had gemerkt dat het er niet meer uitziet dan was ik ook wel gestopt.”

Janssen, al jaren aanvoerder bij SSS, hoopt dat ook Joosten doorgaat. ,,Maar ik snap dat Bas het even aankijkt met zijn fysiek en nieuwe baan. Je wil ook niet nog een seizoen doorgaan en dan van de ene blessure in de andere valt.”

Op welk niveau de routiniers volgend seizoen actief zijn, dat is nog de vraag. SSS vecht in de eerste klasse D tegen degradatie. De Brabanders treffen de komende twee duels concurrenten Veritas en Wilhelmina’08. Janssen: ,,Maar in zes wedstrijden het gat dichten van negen punten op de eerste ploeg boven de streep is wel heel ambitieus. We willen nu vooral in de schwung komen voor de nacompetitie.”