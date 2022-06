Dit keer mislukt de vluchtpoging van SSS’18: ‘We nemen afscheid met opgeheven hoofd’

Ontsnappingen kenmerkten SSS in coronatijd, met twee vroegtijdig afgebroken jaren. Maar in het eerste volledige voetbalseizoen sinds de promotie naar de eerste klasse in 2019 was wegkomen van degradatie onmogelijk. Zo wordt SSS bij de derde vluchtpoging bij de lurven gepakt door tweedeklasser Someren: 0-2 in de kwartfinale van de play-offs, na goals van Mario Meulen en Koen de Louw.