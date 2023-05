Dit staat er nog op het spel in de laatste speelronde: van titelstress tot degradatiebibbers

Heijen heeft de beste papieren. De Limburgers hebben één punt voorsprong en een veel beter doelsaldo dan DSV : +45 versus +23. Zodoende moet de nummer twee uit Sint Anthonis zelf winnen van SVEB en hopen dat Heijen op pinkstermaandag de mist ingaat bij het EWC’46 in Well.

Gassel moet in 4H nog vol aan de bak om zich te handhaven. Het Oranje van De Oude Kamp moet allereerst de nacompetitie maar eens zien te halen. De huidige dertiende plaats is daar genoeg voor. Maar NLC’03 (veertiende, directe degradatie) zit op het vinkentouw: het verschil tussen de elftallen is twee punten en het doelsaldo van Gassel minder (-70 om -52). SIOL kan de play-offs tegen degradatie niet meer ontlopen.

Milsbeek, HBV, Juliana Mill én SES maken in 4H allemaal nog kans op de play-offs voor promotie. Wie de grootste kanshebber is? Dat is moeilijk te zeggen. Omdat het lot in handen ligt van Cito (al geplaatst voor de nacompetitie). Als de Ossenaren winnen van SCMH dan grijpen ze de derdeperiodetitel en gaat de nummer vier van de ranglijst de play-offs in.