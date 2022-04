Dreun voor Olympia, Sambeek stunt opnieuw, De Zwaluw afgelast

Door de nederlaag van Olympia staat het Vierlingsbeekse Volharding drie punten voor op SVSSS. Olympia staat zelf zesde, op tien punten van SVSSS. ,,Een plek in de nacompetitie via de ranglijst is door dit verlies wel weg”, realiseerde trainer Wil Beijer zich. ,,De play-offs zijn alleen nog via derde periode haalbaar. Die begint volgende week.”