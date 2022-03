DSV stelt teleur onder interim-trainer Peeters, HBV bekroond met periodetitel na zevenklapper

Heijen moet spelen: thuiswed­strijd tegen Stormvo­gels nu uit, ‘KNVB boos op Vianen Vooruit’

HEIJEN - VV Heijen had al een streep gezet door de thuiswedstrijd tegen Stormvogels’28, vanwege het slechte tweede veld op sportpark De Heikamp, maar van een afgelasting is geen sprake. Het duel in de vierde klasse G van donderdagavond is door de KNVB na overleg met beide clubs verplaatst naar Siebengewald.

17 februari