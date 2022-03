DSV’s tussenpaus heeft na afloop van bewogen week tijd nodig voor zichzelf: ‘Het besef daalde in’

Sambeke­naar Jacobs staat voor zevende seizoen bij Gemert: ‘Promotie naar de tweede divisie? Het kan’

SAMBEEK - Sambekenaar Bram Jacobs voetbalt ook volgend seizoen bij de topamateurs. De 32-jarige verdediger is met VV Gemert tot overeenstemming gekomen over verlenging van zijn aflopende contract. Hij gaat komende zomer zijn zevende jaar in bij de derdedivisionist.

1 maart