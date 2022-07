Dul en Ariëns sterkste in skeelermarathon van Boxmeer

Dit keer mislukt de vluchtpo­ging van SSS’18: ‘We nemen afscheid met opgeheven hoofd’

OVERLOON - Een tijdperk is ten einde. Het ‘succesvolste’ in de historie van de club. Na drie jaar is SSS’18 eersteklasser af. De ploeg levert zo de status in van de beste van de regio.

13 juni