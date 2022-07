Een jongensboek van senior Webers: ‘Dik 30 jaar geleden al aan de start in Boxmeer’

,,Ongelooflijk, en dat op mijn leeftijd.” Na de podiumceremonie grijnst Marcel Webers van oor tot oor. Met de Boxmeerse bos bloemen en zijn racefiets in één hand is het besef daar. Hij schrijft deze maand een jongensboek, als senior. De tweede plek in de Sportklasse (amateurs) van Daags na de Tour op maandagmiddag is namelijk een hoofdprijs voor de Limburger. En niet zijn eerste in juli.