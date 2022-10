Eerste uitzege voor handbalsters MHV’81: ‘Gezellige, lange terugreis’

,,Dat resultaat maakte onze terugreis van twee uur een stuk gezelliger”, zei coach Lara Gommans. Ze was tevreden over de winst, maar nog meer over de ontwikkeling die haar team doormaakt. ,,We spelen nu een tijdje met een offensieve 5-1 dekking en het mooie is dat het team bij lastige situaties zelf naar oplossingen zoekt. Foreholte kreeg wel ruimte, maar maakte steeds technische fouten en had geen goed zicht op onze dekking. Dit geeft onze ploeg veel vertrouwen.”