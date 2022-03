Eindelijk een titel in de ‘zaalkelder’ voor VIOS

Dat het andere duel in de poule op het laatste moment niet doorging en dat VIOS daardoor zondag de titel in de eerste klasse nog niet officieel kon pakken, dat deed er niet toe. De voorbereidingen op het promotiefeest zijn al in volle gang. Dat de korfbalsters uit Ottersum volgende week kampioen worden, dat is namelijk wel zeker. In Oeffelt (hun thuishal) wonnen ze zondag met 25-8 van Fortuna’74. Hun vierde walk-over in vier wedstrijden.