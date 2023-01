Eindelijk zege voor volleybalsters FAST: ‘Gevoel van opluchting en euforie’

Veertien verloren duels moesten ze er op wachten, maar woensdagavond was het eindelijk raak voor de volleybalsters van ARBO Rotterdam/FAST. De eredivisionist uit Gennep en Sint Anthonis won in eigen huis tegen Dynamo de eerste wedstrijd van het seizoen: 3-1 (25-23, 18-25, 25-22, 25-21).

,,Dit is niet te beschrijven”, sprak FAST-aanvoerder Veerle van den Heuvel na de zege op de ploeg uit Apeldoorn. ,,Het is een bijzonder gevoel van opluchting en euforie. We zijn natuurlijk ontzettend blij met de punten, maar misschien nog wel meer met de manier waarop. Dit was geen gelukkige zege, maar een die we met zijn allen hebben verdiend.”

FAST zag afgelopen zomer verschillende spelers vertrekken en moest vervangers zoeken op lager niveau. Door die inpassingen en blessures verliep het seizoen voor de ploeg van coach Jacek Ziemba tot nu ontzettend moeizaam. Omdat er geen enkele ploeg uit de eredivisie degradeert zijn die zorgen er niet voor het Limburgse/Brabantse combinatieteam. ,,Maar deze zege hadden we als ploeg wel heel hard nodig”, zei Van den Heuvel.

In sporthal Pica Mare in Gennep maakte FAST in de openingsset een flinke achterstand ongedaan. Een blessurebehandeling bij Dynamo (dat met veertien punten meer één plek hoger op de ranglijst stond) bracht de thuisploeg in het tweede bedrijf wat van slag. Daarna nam de hekkensluiter het heft echter terug in handen en trok het de zege naar zich toe.

,,Het mooie is dat iedereen in het team zijn bijdrage heeft geleverd”, sprak Van den Heuvel. ,,Waar de afgelopen periode slecht spel van de ene speler vaak erger werd gemaakt door een ander, losten we nu de problemen voor elkaar op.”

