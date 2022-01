Eindelijk ziet vader Paul zoon Rik weer voetballen: ‘Nu heeft hij iedere zondag tenminste weer wat te doen’

,,Ik moet er nog even in komen hoor”, zegt Paul Renirie, terwijl hij op zijn mobiele telefoon door de spelerslijst van Vianen Vooruit scrolt. Eén naam bij het voetbalteam van zijn zoon Rik is de Cuijkse pensionado ontschoten. En dat is ook niet zo gek. Deze zondagmiddag ziet hij voor het eerst in maanden de tweedeklasser weer voetballen, in het vriendschappelijke duel met derdeklasser SV Melderslo (1-0 verlies).