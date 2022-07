Elftal van het Jaar: van Bono tot Moos, van Sebe tot Brent, en trainers met een droomafscheid

VOETBAL MAASLANDLAND VAN CUIJK - Het werd tijd. Maar eindelijk hebben we weer een volledig voetbalseizoen achter de rug. De grote vraag: welke amateurspelers blonken er uit na de coronapandemie. Dit is het (subjectieve) oordeel van De Gelderlander.

Keeper Bono Barten (25, Volharding)

De sta-in-de-weg uit Sint Anthonis is dé sluitpost van Sportpark Soetendaal. Want ga maar na: van vijftig tegengoals in het laatste volledige seizoen (2018-2019) naar 28 nu. Zie daar een geheim van de Volhardings titel in 2F. Bono Barten, betrouwbaar en bevlogen, gedreven na zijn vertrek als goalie van Gemert afgelopen jaar. Gelijk groots gepresteerd. Alleen niet de keeper met de minste tegentreffers. Die eer eist Jesse Derksen van Sambeek dan weer op.

Volledig scherm Kampioensvreugde bij Volharding, met doelman Bono Barten (zittend, geel tenue). © Ed van Alem

Verdediger Tom Verheijen (23, DWSH’18)

In alles de Abwehrchef van DWSH. Een verbinder op (én naast) het veld bij de fusievereniging. Zo een die verantwoordelijkheid neemt tijdens de penaltyreeks in de finale van de nacompetitie. Dat hij na die misser vooral trots was op het team tekent de captain. En zie ook zijn positieve karakter in zijn spel. Veelvuldig vooruit voetballend. Meer dan opvallend in de vijfde klasse.

Verdediger Tim Derikx (24, Sambeek)

De defensie geldt als sleutel naar Sambeeks succes dit seizoen: de historische promotie naar de vierde klasse met slechts twintig treffers tegen in de competitie. Uitblinker op Den Urling is Tim Derikx. Hij stuukt steevast de Sambeekse muur potdicht. Haast onopgemerkt is hij de beste verdediger van 5D. Een mannetjesputter waarvan je op aankunt in de eerste, tweede én derde helft.