Eredivisionist FAST legt eerste vijf spelers voor komend seizoen vast

Veerle van den Heuvel, Noa Klerckx, Michelle Koolen (alle drie buitenaanvaller), Silke Bruil en Eline Peeters (beiden diagonaal) verlengden hun contract bij de volleybalclub uit Gennep en Sint Anthonis met nog een jaar. Onlangs werd ook bekend dat spelverdeler Charlotte Haar na een seizoen weer bij FAST vertrekt. Naar welke club ze gaat is nog niet openbaar.

FAST werkt op de achtergrond hard aan de vorming van de selectie voor het nieuwe seizoen. Vorige week werd duidelijk dat assistent-trainers Josha Kailola en Jacek Ziemba, die in maart de de taken van de voortijdig opgestapte hoofdcoach Ivo Martinovic overnamen, aanblijven als hoofdtrainers. Zij spelen met het team op dit moment in de B-poule van de eredivisie.