Ex-NEC-trainer Pruijn wil nog anderhalf jaar bouwen aan Volharding en dan is het klaar: ‘Ik ben geen Dick Advocaat’

In spits bij hoofdmacht SSS’18 vergeet Andrii even de oorlog: ‘Spelers en staf hebben gelapt om hem lid te maken’

Andrii Martynov liet huis, haard én hobby achter toen hij Oekraïne ontvluchtte. De amateurvoetballer klopte aan bij SSS’18, werd door de club in Overloon omarmd en debuteerde zondag in de basis. ,,De mensen hier zijn geweldig. Ze helpen me, ook buiten het veld.”

10 december