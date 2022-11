Excellent vindt de weg omhoog: gestopte Nikky Cornelissen niet meer nodig op reservebank

En dat heeft niet alleen te maken met de 0-3 bij Bruheze, de eerste zege in een maand. De ziekenboeg bij de derdeklasser loopt leeg. Zo kan Janssen thuis tegen SV United weer beschikken over de aanvallers Timo Cornelissen en Rick van Koulil.

Tegen Bruheze keerde Daan Verberk al terug. Bovendien is Gido Kurvers weer fit en vordert het herstel van Jeroen Lenkens gestaag.

De kans dat Nikky Cornelissen de komende duels weer op de bank zit bij Excellent is dan ook klein. De spijkerharde verdediger die in 2021 op 30-jarige leeftijd stopte bij het vlaggenschip was tegen Bruheze plots een van de reserves.

,,Nikky kwam toevallig kijken en had zijn voetbaltas bij zich”, zegt Janssen. ,,Hij had ervoor bij een lager elftal meegedaan. Hij is niet ingevallen, maar ik vond het al mooi dat hij bereid was om erbij te komen. Andere jongens trekken zich aan hem op.”

Keepers

Excellent kampt nog wel met een keepersprobleem. Eerste keus Niek Verhoeven heeft rugklachten. Noud van der Stoel is er voor noodsituaties. Hij traint ook niet meer. Tij Kroef is sluitpost van het tweede elftal en stond tegen Bruheze onder de lat.

,,Als we Tij meenemen dan moet eigenlijk de keeper van Onder 19 door. Dat stellen we uit, omdat we in de jeugd samenwerken met SVS. Als een jeugdspeler één duel speelt bij de senioren, dan speelt hij zich ‘vast’ bij die ene club.” Janssen blijft positief.

,,Ondanks de vele blessures is de top 5 halen ons doel”, zegt de coach, die met Excellent zesde staat in 3D. ,,Handel is duidelijk de beste ploeg. Daarna ligt alles open. Maar goed, we moeten maar eerst bewijzen dan we twee goede wedstrijden achter elkaar kunnen spelen.”