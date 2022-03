FAST na zege in wachtkamer voor play-offs

FAST heeft ondanks de driepunter plaatsing voor de kruisfinales met de top acht van de eredivisie niet meer in eigen hand. De Limburgs/Brabantse combinatie staat negende en dat is op dit moment voldoende, ook omdat koploper Team22 (een selectieteam van de volleybalbond) van de play-offs is uitgesloten. Nummer tien Dynamo kan komend weekeinde FAST echter nog voorbij.

Door de vele afgelastingen (vanwege corona) eindigt de competitie met een week vol inhaalduels. FAST speelde dinsdagavond al bij Regio Zwolle. De 3-0 nederlaag die het team daar leed stond in schril contrast met de sterke periode daarvoor, waarin FAST in vier duels tien punten pakte. Tegen Set-Up’65 haalde de formatie uit Gennep en Sint Anthonis weer een goed niveau.

FAST had het in de eerste set makkelijk met het team uit Ootmarsum, dat onlangs aankondigde zich na dit seizoen vrijwillig uit de eredivisie terug te trekken. Set-Up vocht zich daarna terug in de wedstrijd en dat had twee spannende sets tot gevolg. In het derde bedrijf miste FAST al een matchpoint, maar in de vierde set stelde de thuisploeg met een walk-over orde op zaken.