FAST verliest opnieuw: ‘We moeten het bijltje er niet te makkelijk bij neergooien’

De afgelopen zomer vernieuwde en op dit moment gehavende ploeg van coach Jacek Ziemba blijft daarmee ook in het negende duel van het seizoen zonder punten. Die dramatische start heeft zijn weerslag op de selectie, gaf Veerle van den Heuvel vorige week al aan. Anne Heesakkers bevestigde na de nederlaag tegen Utrecht de woorden van haar aanvoerder, maar ze was ook kritisch.

,,Natuurlijk is het geen schande dat we van de koploper verliezen”, zei de Udense middenaanvaller. ,,Maar het gaat ook om de manier waarop. Ik heb na afloop aangegeven dat we zelf goed in de spiegel moeten blijven kijken.”

Gesloopt

,,Zijn we helemaal gesloopt, hebben we er daadwerkelijk álles aan gedaan om niet te verliezen? Want dat is wat we moeten blijven doen. Nu krijg ik soms het gevoel dat we het bijltje er te makkelijk bij neergooien, omdat we toch geen kans hebben. Er had in dit duel echt wel meer ingezeten.”

Ondanks dat gevoel bij Heesakkers siert het ARBO Rotterdam/FAST dat het team, ook in moeilijke situaties, altijd met een positieve mindset in het veld blijft staan. ,,Ik ben blij dat dat zo overkomt”, gaf Heesakkers aan. ,,Als we dat niet doen, kun je afvragen wat we aan het doen zijn. En is het publiek straks ook vertrokken. We blijven er altijd in geloven dat het goed komt. Elke wedstrijd is weer een nieuwe kans.”